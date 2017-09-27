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BANA UYKUSUZ GECE YAŞATACAK BEŞİKTAŞLI YOK DİYEN KALECİ, REZİL OLDU


Bana uykusuz gece yaşatacak Beşiktaşlı yok diyen kaleci, rezil oldu
Tarih : 27 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : Bana Uykusuz Gece Yaşatacak Beşiktaşlı Yok Diyen Kaleci, Rezil Oldu(8/10)4

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Leipzig'i Babel ve Talisca'nın golleriyle 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Mücadele sonrası Vodafone Park'ta büyük sevinç yaşanırken bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

STATTA "UYKUSUZ HER GECE" ŞARKISI

Maçtan önce "Beşiktaş forvet hattında bana uykusuz bir gece yaşatacak isim yok" diyen Leipzig kalecisi Gulacsi'ye gönderme olarak stat hoparlöründen "Uykusuz her gece" şarkısı çalındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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