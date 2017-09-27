BANA UYKUSUZ GECE YAŞATACAK BEŞİKTAŞLI YOK DİYEN KALECİ, REZİL OLDU
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Leipzig'i Babel ve Talisca'nın golleriyle 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Mücadele sonrası Vodafone Park'ta büyük sevinç yaşanırken bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.
STATTA "UYKUSUZ HER GECE" ŞARKISI
Maçtan önce "Beşiktaş forvet hattında bana uykusuz bir gece yaşatacak isim yok" diyen Leipzig kalecisi Gulacsi'ye gönderme olarak stat hoparlöründen "Uykusuz her gece" şarkısı çalındı.
Kaynak: haberinburada
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