Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Leipzig'i Babel ve Talisca'nın golleriyle 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Mücadele sonrası Vodafone Park'ta büyük sevinç yaşanırken bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

STATTA "UYKUSUZ HER GECE" ŞARKISI

Maçtan önce "Beşiktaş forvet hattında bana uykusuz bir gece yaşatacak isim yok" diyen Leipzig kalecisi Gulacsi'ye gönderme olarak stat hoparlöründen "Uykusuz her gece" şarkısı çalındı.

Kaynak: haberinburada