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Bangladeş'teki Müslüman Barınağına Vahşi Filler Saldırdı: 2 Ölü, 3 Yaralı

BANGLADEŞ'TEKİ MÜSLÜMAN BARINAĞINA VAHŞİ FİLLER SALDIRDI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Myanmar'dan şiddetten kaçan Ronhingya Müslümanlarının kaldığı barınağa, vahşi filler saldırdı. Olayda 2 Müslüman hayatını kaybetti.

Tarih : 18 Eylül 2017, 14:30
Puan Ver : Bangladeş'teki Müslüman Barınağına Vahşi Filler Saldırdı: 2 Ölü, 3 Yaralı(8/10)4

Vahşi fillerin, Bangladeş'te şiddetten kaçan Ronhingya Müslümanlarının kaldığı barınağa saldırması sonucu 2 Müslümanın hayatını kaybettiği belirtildi.

MYNMARDAN KAÇAN 2 MÜSLÜMANI FİLLER EZDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, Myanmar ordusunun operasyonlarındaki şiddet olaylarından kaçan Rohingya Müslümanlarının kaldığı bir barınağa vahşi filler saldırdığı ve fillerin 2 Ronhingya Müslümanını ezdiği belirtildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Polis yetkilisi Chailau Murma, "Rohingyalı Müslümanların kulübeler yapmak için ormanda temizlediği bölgenin yakınlarında filler vardı" dedi. Murma, fillerin bu bölgeyi bastığını, yaşlı bir adam ve bir bebeğin ezilerek öldüğünü ifade etti.

Fillerin saldırısı sırasında 3 kişinin de yaralandığı ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis, fillerin olayın ardından kaybolduğunu ifade etti.

410 BİN MÜSLÜMAN MYANMAR'DAN KAÇTI

25 Ağustos'tan bu yana BM'nin "etnik temizlik" olarak nitelendirdiği Myanmar'daki şiddet olayları nedeniyle en az 410 bin Ronhingya Müslüman Bangladeş'e kaçtı. Şiddetten kaçan Rohingyala Müslümanları, gıda, su, tıbbi bakım ve barınak yetersizliği ile yolları bataklığa dönüştüren Muson yağmurları nedeniyle büyük zorluk yaşıyor. Bangladeşli yetkililer ise Müslümanları, kendi oluşturdukları sözde barınaklardan çıkararak yardım malzemelerinin düzgün bir şekilde dağıtıldığı büyük bir kampa taşımayı hedeflediklerini belirtiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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