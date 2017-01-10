BANVİT, BREZİLYALILARA SATILDI
Banvit'in yüzde 79,48'ine denk gelen hisselerinin tamamı Brezilyalı BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH'ye satıldı.
Banvit'in yüzde 79,48'ine denk gelen hisselerinin tamamı Brezilyalı BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH'ye satıldı.
Banvit'in yüzde 79,48'ine denk gelen hisselerinin tamamının satışına ilişkin 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile Brezilyalı BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi imzalandı.
Banvit yaptığı açıklamaya göre şirket sermayesinin yüzde 79,48'ine denk gelen hisselerinin tamamının satışına ilişkin 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile dünyanın en büyük gıda şirketlerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesini imzaladı.
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