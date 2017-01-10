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banvit, brezilyalılara satıldı

BANVİT, BREZİLYALILARA SATILDI

Banvit'in yüzde 79,48'ine denk gelen hisselerinin tamamı Brezilyalı BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH'ye satıldı.

Tarih : 10 Ocak 2017, 10:58
Puan Ver : Banvit, Brezilyalılara Satıldı(10/10)10


Banvit'in yüzde 79,48'ine denk gelen hisselerinin tamamı Brezilyalı BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH'ye satıldı.



 Banvit'in yüzde 79,48'ine denk gelen hisselerinin tamamının satışına ilişkin 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile Brezilyalı BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi imzalandı.



Banvit yaptığı açıklamaya göre şirket sermayesinin yüzde 79,48'ine denk gelen hisselerinin tamamının satışına ilişkin 9 Ocak 2017 tarihinde hakim hissedarlar ile dünyanın en büyük gıda şirketlerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesini imzaladı.








Etiketler: Banvit  Brezilyalılara  Satıldı    haber

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