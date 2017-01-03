

Barbaros Şansal'a saldırıyla ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından soruşturma başlatıldı. DHMİ'nin yaptığı açıklamada "Bu darp girişimi esnasında aprona dışarıdan kimsenin girmediği tespit edilmiştir. Bu olayda, Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyet kesinlikle söz konusu değildir" denildi.



Modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) dün gece sınır dışı edildikten sonra Atatürk Havalimanı apronunda saldırıya uğramasının ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından soruşturma başlatıldı.







Dışarıdan kimse girmemiş







Şansal'a darp olayının gerçekleştiği sırada apronda dışarıdan kimsenin girmediğini söyleyen DHMİ tarafından açıklama yapıldı. DHMİ tarafından yapılan açıklama şöyle:







"KKTC'nin hakkında sınır dışı kararı almasının ardından Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Modacı Barbaros Şansal'ın havalimanına inişinden sonra darp girişimine uğradığı iddiaları üzerine, aşağıdaki açıklamaya gerek görülmüştür.



02 Ocak 2017 gece saatlerinde KKTC'den sınır dışı edilerek İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Barbaros Şansal'a, darp girişiminde bulunulduğu öğrenilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Sıkı güvenlik tedbirlerinin her zaman çok titiz bir şekilde uygulandığı Atatürk Havalimanı uçak park alanlarına, yolcu ve görevlilerin haricinde kimsenin ulaşmasına imkân bulunmamaktadır. Nitekim bu darp girişimi esnasında da aprona dışarıdan kimsenin girmediği tespit edilmiştir. Bu olayda, Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyet kesinlikle söz konusu değildir."







kaynak:yenişafak