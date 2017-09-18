BARCELONA HOCASI, ARDA TURAN'I LİSTEDE SON SIRAYA YAZDI
Barcelona hocası Valverde, Ousmane Dembele'nin sakatlığının 3 ay sürmesine karşın Arda Turan'ı kadro tercihinin son sırasına yazdı.
Valverde'nin sakatlanan Dembele'nin yerine düşündüğü isimler arasında Arda Turan'ın olmadığı öğrenildi.
Dembele'nin en az 3 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanması üzerine arayışlara giren Valverde, sezon başından beri olduğu gibi Arda Turan'ı pek düşünmüyor.
ÖNÜNDE 5 İSİM VAR
Marca'da yer alan habere göre; Valverde'nin ilk tercihi 23 yaşındaki Gerard Deulofeu olacak. Diğer tercihlerin ise Sergi Roberto, Denis Suarez ve Aleix Vidal gibi isimler olduğu belirtildi. Geçen sezon başında kadroya katılan Paco Alcacer'in de adaylar arasında olduğu ancak Arda Turan ve Rafinha'nın pek düşünülmediği kaydedildi.
ARDA YIKILDI
Valverde'nin kendisini bu durumda bile düşünmemesine oldukça üzülen Arda'nın ocak ayında ya da sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Arda Turan, bu sezon resmi maçlarda henüz dakika alamadı. Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon 30 maçta 13 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
Kaynak: haberinburada
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