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BARCELONA, MESUT ÖZİL İÇİN ARSENAL'A TEKLİF YAPACAK


Barcelona, Mesut Özil İçin Arsenal'a Teklif Yapacak
Tarih : 02 Eylül 2017, 10:50
Puan Ver : Barcelona, Mesut Özil İçin Arsenal'a Teklif Yapacak(5/10)1

Milli yıldız Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona'nın Coutinho transferinde ilerleme sağlayamaması üzerine listesine flaş bir ismi dahil etti.

Barcelona, bir süredir orta sahasını güçlendirmek için mesai harcıyor. Daha önce birçok isim için teklifte bulunan Barcelona, Coutinho için bir teklif daha sunmaya hazırlanıyor.

COUTINHO GELMEZSE MESUT BARÇA'YA GİDECEK

Cope Radio'da yer alan habere göre Neymar'ı PSG'ye kaptıran Barcelona, Coutinho transferi için Liverpool'u ikna edemezse, Mesut Özil için Arsenal'İn kapısını çalacak. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil için Katalan devinin 60 milyon euro (246 milyon lira) önermesi bekleniyor.

Mesut Özil 2013 yılının yaz transfer döneminin son gününde Real Madrid'den Arsenal'e gelmişti. 28 yaşındaki Türk asıllı Alman yıldızın Arsenal ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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