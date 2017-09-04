BARCELONA, ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNDA ARDA'YA DA YER VERDİ
İspanyol ekibi Barcelona, Şampiyonlar Ligi maçları için UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadroda Arda Turan'a da yer verdi. Böylece milli futbolcunun takımda kalması kesinleşti.
Son dönemde adı sıklıkla Galatasaray'la anılan Arda Turan, Barcelona'da kalıyor.
Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi maçları için UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadroda Arda'ya da yer verdi.
YENİ TRANSFERLER DE LİSTEDE
Yine yeni transferler Paulinho, Ousmane Dembele, Gerard Deulofeu ve Nelson Semedo da listede kendilerine yer buldular.
Kaynak: haberinburada
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