BARCELONA'DA ARDA YİNE KADRODA YOK
Barcelona'da forma giyen Arda Turan, sakatlığı nedeniyle Getafe maçı kadrosuna giremedi. Milli futbolcu, geçen hafta da oynayamamıştı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında bugün deplasmanda Getafe ile karşılaşacak Barcelona'da sakat olan milli futbolcu Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.
MİLLİ MAÇTAN SONRA SAKATLANDI
Sol bacak kaslarındaki sakatlıktan henüz çıkamayan Arda, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Barcelona'nın maç kadrosuna giremedi. Arda'nın sakatlığı, 5 Eylül'de Hırvatistan'a karşı oynanan milli maçın ardından futbolcunun İspanya'ya dönmesinden sonra açıklanmıştı.
GETAFE 10. SIRADA
La Liga'da 9 puanla lider olan Barcelona, 4. hafta maçında 10. sıradaki Getafe'ye konuk olacak.
Kaynak: haberinburada
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