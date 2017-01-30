A Milli Takımın ve Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın 30. doğum gününde kulübünden sürpriz bir hamle geldi.



30 Ocak 1987 yılında dünyaya gelen Arda Turan için Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Barcelona'nın resmi hesabı şu ifadeleri kullandı:



"Doğum günün kutlu olsun Arda Turan! İyi ki doğdun..."



Barcelona ayrıca Arda Turan için bir de hastag açtı ve 'İyi dileklerinizi #Arda30 hastagine yollayabilirsiniz' ifadelerini kullandı.



Arda'nın doğum günü sosyal medya üzerinden de birçok futbolsever tarafından kutlandı. Bu sezon 25 maçta 13 gol atan milli futbolcu kariyer rekorunu kırmış ve en iyi performansına ulaşmıştı.







kaynak:sabah