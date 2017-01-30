Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

barcelona'dan arda turan'a sürpriz!

BARCELONA'DAN ARDA TURAN'A SÜRPRİZ!

A Milli Takımın ve Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın 30. doğum gününde kulübünden sürpriz bir hamle geldi.

Tarih : 30 Ocak 2017, 11:34
Puan Ver : Barcelona'dan Arda Turan'a Sürpriz!(8/10)5


30 Ocak 1987 yılında dünyaya gelen Arda Turan için Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Barcelona'nın resmi hesabı şu ifadeleri kullandı:



"Doğum günün kutlu olsun Arda Turan! İyi ki doğdun..."



Barcelona ayrıca Arda Turan için bir de hastag açtı ve 'İyi dileklerinizi #Arda30 hastagine yollayabilirsiniz' ifadelerini kullandı.



Arda'nın doğum günü sosyal medya üzerinden de birçok futbolsever tarafından kutlandı. Bu sezon 25 maçta 13 gol atan milli futbolcu kariyer rekorunu kırmış ve en iyi performansına ulaşmıştı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Barcelona  Dan  Arda  Turan  A  Sürpriz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER