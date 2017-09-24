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Barcelona'lı Rakitic, Terör Saldırısından Eşinin Sözünü Dinleyerek Kurtuldu

BARCELONA'LI RAKİTİC, TERÖR SALDIRISINDAN EŞİNİN SÖZÜNÜ DİNLEYEREK KURTULDU

Barcelona'da forma giyen Rakitic, "Barcelona'daki saldırıya çok yakındım. Şehir merkezine gitmek istedim ancak eşim başka yere gitmemizi istedi, şükürler olsun ki onun sözünü dinledim." dedi.

Tarih : 24 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : Barcelona'lı Rakitic, Terör Saldırısından Eşinin Sözünü Dinleyerek Kurtuldu(9/10)5

DAEŞ'li teröristlerin Barcelona şehir merkezinde bir minibüsle kaldırıma dalmaları sonucunda 130'un üzerinde insan yaralanmış, 13 insan ise hayatını kaybetmişti. Aynı gün içerisinde Cambrils'de gerçekleşen bir başka saldırıda ise bir kişi yaşamını yitirdi, altı kişi yaralandı.

"EŞİMİ DİNLEDİM, HAYATIMIZ KURTULDU"

Goal'e konuşan Rakitic, o güne dair çarpıcı bir itirafta bulundu: "Barcelona'daki saldırıya çok yakındım. Ailemle şehir merkezine gittik. Terör eyleminin gerçekleştiği yere gitmek istedim ama eşim bana havanın güzel olduğunu, çocukların evimizin yakınındaki parkta oynamalarını istediğini söyledi. Şükürler olsun ki onun sözünü dinledim."

Rakitic, Barcelona şehrinin futbola yatkınlığı dolayısıyla kalabalık yerlerden uzak durmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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