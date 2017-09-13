BARCELONA'NIN 105 MİLYON EURO'LUK TRANSFERİ, KAÇIRDIĞI GOLLE SAÇ BAŞ YOLDURDU
Barcelona'nın 105 milyon Euro'luk transferi Ousmane Dembele, Juventus maçında kaçırdığı golle şaşkına çevirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Juventus'u konuk etti. Maçın 36. dakikasında Katalanların 105 milyon Euro'luk transferi Dembele, mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
Öte yandan mücadele, Barcelona'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar