Barcelona'nın 105 milyon Euro'luk transferi Ousmane Dembele, Juventus maçında kaçırdığı golle şaşkına çevirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Juventus'u konuk etti. Maçın 36. dakikasında Katalanların 105 milyon Euro'luk transferi Dembele, mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Öte yandan mücadele, Barcelona'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: haberinburada