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Barış Akarsu'nun Çalınan Eşyaları Geri Getirildi

BARIŞ AKARSU'NUN ÇALINAN EŞYALARI GERİ GETİRİLDİ

2007 yılında hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun evinden çalınan eşyalarından 99 parçası annesine geri verildi. Akarsu'nun annesi eksik olan 2 parça gelmedikçe davadan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Tarih : 09 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : Barış Akarsu'nun Çalınan Eşyaları Geri Getirildi(6/10)2

Bartın'ın Amasra ilçesinde merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun eşyalarını çalan hırsızın ailesi oğullarının çaldığı eşyaları, Akarsu'nun annesine geri verdi.

EŞYALARIN ARKADAŞINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesinin oturduğu, aynı zamanda müze olan evi soyan 2 kişiden 28 yaşındaki A.E. Ankara'da yakalanarak Bartın'ın Amasra ilçesine getirilmiş çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bartın Cezaevine konulmuştu. A.E. verdiği ifadesinde takıların kendisinde olmadığını soygunu beraber gerçekleştirdikleri arkadaşında olduğunu söyledi.YAKALANACAĞINI ANLAYINCA EŞYALARI GÖNDERDİ

Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu firari olan zanlı yakalanacağını anlaması üzerine çaldığı Barış Akarsu'ya ait 99 ziynet eşyasını kendi anne ve babasına gönderdi. Sanığın ailesi de yanlarına aldıkları 99 adet zihniyet eşyası ile Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geldi. Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu ile görüşmek isteyen aile, hırsızlık olayı esnasında kırılan kapı kilidinin parasını vermek istedi. Anne Akarsu ise yapılan bu teklifi geri çevirdi."OĞLUMUN YÜZÜK VE KÜNYESİ GETİRİLMEZ İSE DAVADAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Oğlunun eşyalarında eksik olduğunu ileri süren anne Hatice Akarsu, "Oğluma ait olan ve bana teslim edilen 99 adet ziynet eşyasının arasında özellikle bir adet yüzük ve künye yok. Yüzük ve künyenin getirilmesini istedim. Aksi takdirde davamdan vazgeçmeyeceğimi söyledim" diye konuştu.

DİĞER ZANLI ARANIYOR

Anne Hatice Akarsu Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğünde yürütülen işlemlerin ardından 99 adet zihniyet eşyasını alarak evine giderken, polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

SİLAH, MUŞTA VE BIÇAK

Öte yandan Akarsu'ya ait eşyalar arasında yer alan tabanca, muşta ve çok sayıdaki bıçak dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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