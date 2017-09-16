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BARZANİ BİLDİĞİNİ OKUYOR: REFERANDUMUN YERİNE BİR ALTERNATİF İÇİN ARTIK ÇOK GEÇ!


Barzani Bildiğini Okuyor: Referandumun Yerine Bir Alternatif İçin Artık Çok Geç!
Tarih : 16 Eylül 2017, 15:20
Puan Ver : Barzani Bildiğini Okuyor: Referandumun Yerine Bir Alternatif İçin Artık Çok Geç!(8/10)4

25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma kararı alan Mesud Barzani, gelen tepkilere rağmen geri adım atmıyor. Bugün yeni bir açıklama yapan IKYB Lideri, "referandumun yerine bir alternatif için artık çok geç" dedi.

ERDOĞAN REST ÇEKMİŞTİ: MGK'DAN SONRA GÖRECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber ortak yayınında Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili sert konuşmuş, 22 Eylül'deki MGK'da, bu konuda nihai bir karar alınacağını açıklamıştı. Erdoğan, "Nihai kararımızı MGK'dan sonra görecek" demişti.

ABD'DEN DE TEPKİ GELMİŞTİ

Son olarak Beyaz Saray'dan bir uyarı gelmiş, ABD referandumu desteklemediğini belirtilip, "referandumun iptal edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

İNGİLTERE'DEN DE DESTEK GÖRMEDİ

İngiltere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma kararını desteklemediğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararı hakkında açıklama yayımlandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İngiltere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de referandum düzenleme niyetini desteklemiyor. Odaklanılması gereken konu DEAŞ'ı yenmekken referandum, bölgedeki istikrarsızlığı arttırma riskini barındırıyor. İngiltere bu nedenle, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkinin geleceği bakımından IKBY ile Irak hükümeti arasında yeni görüşmeler önerisinde bulundu."

Bu görüşmelerin her iki taraf arasındaki anlaşmazlıklara değinilerek ön koşulsuz yapılması ve uluslararası toplum tarafından da desteklenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "İngiltere, IKBY'yi bu fırsatı değerlendirmeye ve Bağdat ile ciddi müzakerelere başlamaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

"AMACIMIZ BAĞIMSIZLIKTIR"

IKBY Başkanı Mesut Barzani, ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından referandumun ertelenmesine karşılık sunulan alternatif hakkında, "Şimdiye kadar referanduma denk bir alternatif bize ulaşmadı. Referandum, bağımsızlığa ulaşmamız için bir araçtır ancak hedef değildir. Amacımız bağımsızlıktır. Daha önce birçok vaatler verildi ancak hiçbiri yerine getirilmedi. Bu yüzden referandum ertelenmeyecektir." demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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