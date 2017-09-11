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BARZANİ BU KEZ SESİNİ YÜKSELTTİ: REFERANDUM SONUÇLARI KABUL EDİLMEZSE SINIRLARI KENDİMİZ ÇİZERİZ


Barzani Bu Kez Sesini Yükseltti: Referandum Sonuçları Kabul Edilmezse Sınırları Kendimiz Çizeriz
Tarih : 11 Eylül 2017, 23:50
Puan Ver : Barzani Bu Kez Sesini Yükseltti: Referandum Sonuçları Kabul Edilmezse Sınırları Kendimiz Çizeriz(8/10)4

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin lideri Mesud Barzani 25 Eylül'de yapılacağını açıkladığı referanduma günler kala İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Barzani referandum konusundaki kararlılıklarını yineledi.

"İLK KEZ ÖZGÜRCE KARAR VERECEĞİZ"

Referandumu "bağımsızlığa giden ilk adım" olarak niteleyen Barzani, "Kürdistan'daki insanlar ilk defa özgürce geleceklerine dair karar verecekler" ifadelerini kullandı. Referandumun direkt bağımsızlık anlamına gelmediğini belirten Barzani sonucun Bağdat hükümetiyle yapılacak görüşmelerde Kürtlerin elini güçlendireceğini savundu.

"SINIRLARI KENDİMİZ ÇİZERİZ"

Mesud Barzani, referandumdan sonra Bağdat yönetimiyle görüşmelerin başlayacağını söyledi. Görüşmelerde "sınırlar, su ve petrolün" masaya yatırılacağını belirten Barzani, Bağdat yönetiminin görüşmelere yanaşmaması durumunda Kürtlerin sınırlarını kendilerinin çizeceğini söyledi.

"IRAK'TA KARARLILIK VE GÜVENLİK Mİ VAR?"

Barzani, referandumun Irak'ın kararlılığını ve güvenliğini etkileyeceği eleştrilerine ise, "Irak'ta kararlılık ve güvenlik mi var" şeklinde yanıt verdi. Referandum Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Duhok, Erbil ve Sülaymaniye gibi şehirlerin yanısıra Kerkük, Mahmur, Hanakin ve Şengal'de de yapılacak. Barzani Kerkük'te "hayır" oyu çıkarsa bu duruma saygı göstereceklerini belirtti. Ancak Şii milisler ve Bağdat yönetimi Kerkük'te Kürt referandumunun yapılmasına karşı olduklarını açıklamıştı.

"KÜRTLER SAVAŞMAK İÇİN HAZIR"

Barzani, "Sonuca saygılı olacağız ama hiç kimse orada referandumu yürütmemizi engelleyemeyecek. Kerkük'teki durumu güç kullanarak değiştirmeyi deneyenler olursa Kürtler savaşmak için hazır olacaklar" ifadelerini kullandı. Barzani ayrıca, "Biz hiçbir zaman Kerkük Kürtlerin olacak demedik. Kerkük tüm halklar için işbirliğinin simgesi olmalı" dedi.

BAĞDAT, REFERANDUMA KARŞI

Referandum Bağdat yönetimini tarafından kabul görmüyor. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 25 Eylül'de gerçekleştirilecek referandumun Irak anayasasına aykırı olduğunu savunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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