Irak'ın kuzeyindeki kürt yönetimi dünyadan gelen bütün çağrılara rağmen referandum kararından vazgeçmiyor.

Yüksek Referandum Komisyonu, IKBY Başkanı Mesut Barzani başkanlığında Erbil'in Salahaddin kentindeki başkanlık konutunda toplandı.

"TAM BAĞIMSIZLIK GARANTİSİ YOKSA REFERANDUM ERTELENMEYECEK"

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şu ana kadar referandumun yerini tutacak teklif henüz gelmedi ve yeterli süre de kalmadı. Eğer Kürdistan'ın bağımsızlığı için tam garanti verilmezse referandum 25 Eylül'de yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"BAĞDAT İLE DİYALOG KAPISI AÇIK OLACAK"

Açıklamada, "Bağdat ile her şekilde diyalog kapısının aralanıp, gerekli sürenin tanınmasına karar verildi." denildi.

ERBİL'DEN BAĞDAT'A HEYET GİDECEK

Açıklamada ayrıca (referandum meselesinde) tavırların netleşmesi için, Erbil'den bir heyetin cumartesi günü Bağdat'ta temaslarda bulunacağı bilgisine yer verildi.

Kaynak: haberinburada