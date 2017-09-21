BARZANİ, GERİ ADIM ATMADI! 25 EYLÜL'DEKİ REFERANDUM ERTELENMEYECEK
Irak'ın kuzeyindeki kürt yönetimi dünyadan gelen bütün çağrılara rağmen referandum kararından vazgeçmiyor.
Yüksek Referandum Komisyonu, IKBY Başkanı Mesut Barzani başkanlığında Erbil'in Salahaddin kentindeki başkanlık konutunda toplandı.
"TAM BAĞIMSIZLIK GARANTİSİ YOKSA REFERANDUM ERTELENMEYECEK"
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şu ana kadar referandumun yerini tutacak teklif henüz gelmedi ve yeterli süre de kalmadı. Eğer Kürdistan'ın bağımsızlığı için tam garanti verilmezse referandum 25 Eylül'de yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
"BAĞDAT İLE DİYALOG KAPISI AÇIK OLACAK"
Açıklamada, "Bağdat ile her şekilde diyalog kapısının aralanıp, gerekli sürenin tanınmasına karar verildi." denildi.
ERBİL'DEN BAĞDAT'A HEYET GİDECEK
Açıklamada ayrıca (referandum meselesinde) tavırların netleşmesi için, Erbil'den bir heyetin cumartesi günü Bağdat'ta temaslarda bulunacağı bilgisine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar