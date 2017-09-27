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BARZANİ GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR! BAĞDAT 3 GÜN SÜRE VERMİŞTİ, YANIT GECİKMEDİ


Barzani Gerilimi Tırmandırıyor! Bağdat 3 Gün Süre Vermişti, Yanıt Gecikmedi
Tarih : 27 Eylül 2017, 09:00
Puan Ver : Barzani Gerilimi Tırmandırıyor! Bağdat 3 Gün Süre Vermişti, Yanıt Gecikmedi(7/10)3

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin sınır ve havalimanlarının kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmesi şeklindeki talebine IKBY'den yanıt geldi. Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, Irak Başbakanı el-İbadi'nin talebinin gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını söyledi.

BAĞDAT 3 GÜN SÜRE VERMİŞTİ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, sınır ve havalimanlarının kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde, Kürdistan Bölgesi'nin çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını söylemişti.

"GERÇEKÇİ VE UYGULANABİLİR DEĞİL"

Barzani destekli haber ajansı Rûdaw'a konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, uluslararası yasalara göre, Kuzey Irak'taki havalimanlarının merkezi hükümete bağlı olduğunu ve uçuşları durdurabileceklerini belirtti.

Telar Faik, "Bağdat'ın söz konusu talebi gerçekçi ve uygulanabilir değil. Merkezi hükümetin memurlarının, bölgedeki havalimanlarında çalışması mantıklı değil" dedi.

"ULAŞTIRMA BAKANI İLE MESELEYİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Ulaştırma Bakanı Mevlüd Bawemurad ise, konuyla ilgili Irak Ulaştırma Bakanı görüşerek meseleyi çözmeye çalıştıkları söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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