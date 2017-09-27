BARZANİ GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR! BAĞDAT 3 GÜN SÜRE VERMİŞTİ, YANIT GECİKMEDİ
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin sınır ve havalimanlarının kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmesi şeklindeki talebine IKBY'den yanıt geldi. Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, Irak Başbakanı el-İbadi'nin talebinin gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını söyledi.
BAĞDAT 3 GÜN SÜRE VERMİŞTİ
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, sınır ve havalimanlarının kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde, Kürdistan Bölgesi'nin çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını söylemişti.
"GERÇEKÇİ VE UYGULANABİLİR DEĞİL"
Barzani destekli haber ajansı Rûdaw'a konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, uluslararası yasalara göre, Kuzey Irak'taki havalimanlarının merkezi hükümete bağlı olduğunu ve uçuşları durdurabileceklerini belirtti.
Telar Faik, "Bağdat'ın söz konusu talebi gerçekçi ve uygulanabilir değil. Merkezi hükümetin memurlarının, bölgedeki havalimanlarında çalışması mantıklı değil" dedi.
"ULAŞTIRMA BAKANI İLE MESELEYİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Ulaştırma Bakanı Mevlüd Bawemurad ise, konuyla ilgili Irak Ulaştırma Bakanı görüşerek meseleyi çözmeye çalıştıkları söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar