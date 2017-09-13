Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani, 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunda kararlı olduklarını bir kez daha ilan etti.

"100 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ, BAĞIMSIZLIK İÇİN BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIZ"

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapacakları bağımsızlık referandumunun tüm halkın kararı olduğunu belirterek, "Hiç kimse bizi bağımsızlık ile ödüllendirmeyecek. Biz 100 yıldır bağımsızlığımız için mücadele ediyor ve bekliyoruz. Bağımsızlığımız için bedeller ödemeye hazırız" dedi.

"KÜRDİSTAN HALKI, KENDİ KADERİNİ TAYİN ETMEK İSTİYOR"

Barzani, referandum kararının ulusal ve tarihi bir karar olduğunu, bütün çabalarına rağmen neden Irak'la başarılı bir birliktelik yaşanmadığı sorusunu herkesin sorması gerektiğini belirterek, "Çünkü Irak'ta geçmiş akliyet söz konusudur. Irak ortaklık kabul edecek bir akliyete sahip değil. Referandumun ertelenmesini isteyenler kayda değer bir alternatif sunmuyor. Bunca acı ve kederin ardından Kürdistan halkı kendi kaderini tayin etmek istiyor" dedi.

"HİÇ KİMSE BİZİ BAĞIMSIZLIK İLE ÖDÜLLENDİRMEYECEK"

Mesut Barzani, 100 yıldır beklediklerini, kendilerine "Bekleyin" diyenlerin ajandasında hiçbir zaman doğru zaman olmadığını ifade ederek, "Kürdistan halkının kaderini tayin etme vakti gelmiştir. Referandum tüm Kürdistan halkının kararıdır. Hiç kimse bizi bağımsızlık ile ödüllendirmeyecek. Biz 100 yıldır bağımsızlığımız için mücadele ediyor ve bekliyoruz. Bağımsızlığımız için bedeller ödemeye hazırız" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada