BARZANİ: IRAK'A MEZHEPÇİLİK HAKİM, BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU ZAMANINDA YAPILACAK!
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumunu 25 Eylül'de gerçekleştirmek konusunda kararlı olduklarını yineledi. Erbil'de bir grup gazeteci, sanatçı ve yazarla bir araya gelen Barzani, "Referandumun ertelenmesi için büyük baskılar var. Ancak bunu zamanında gerçekleştirmekte ısrarlıyız." dedi.
"BİR KURUŞ DAHİ GÖNDERMEDİLER"
Merkezi hükümeti eleştiren Barzani, "Peşmerge güçleri, 10 yıldan beri haklarını talep ediyor, ancak bize 1 kurşun dahi göndermediler. Ancak Haşdi Şabi yasası iki saatte kabul edilip bu güçlere silah ve mali destek sağlandı." diye konuştu.
"IRAK'TA MEZHEPÇİLİK HÜKÜM SÜRÜYOR"
Irak'ta mezhepçiliğin hüküm sürdüğünü ve Bağdat ile aralarında gerçek bir ortaklık olmadığını ifade eden Barzani, Kürt halkının bu nedenle referandum kararı aldığını savundu. Barzani, referandum kararının uluslararası hukuka aykırı olmadığını öne sürerek, "Bağdat, Kürtlerle hiçbir anlaşmayı uygulamadı. Haşdi Şabi, Kürt halkını her gün tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.
MERKEZİ HÜKÜMET SONUÇLARI TANIMAYACAK
IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını duyurmuştu. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını kaydetmişti.
Kaynak: haberinburada
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