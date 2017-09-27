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Barzani-PKK İttifakının Bir Sonraki Hedefi Deşifre Oldu: Türkiye'ye Saldırı Planı

BARZANİ-PKK İTTİFAKININ BİR SONRAKİ HEDEFİ DEŞİFRE OLDU: TÜRKİYE'YE SALDIRI PLANI

Irak ve Suriye'yi ABD-İsrail eliyle bölen Barzani-PKK ittifakının bir sonraki hedefinin, Irak ve Suriye'nin ardından Türkiye'ye saldırmak olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 27 Eylül 2017, 11:30
Puan Ver : Barzani-Pkk İttifakının Bir Sonraki Hedefi Deşifre Oldu: Türkiye'ye Saldırı Planı(8/10)4

Irak ve Suriye'yi ABD-İsrail'in patronluğunda bölmeyi amaçlayan Barzani-PKK ittifakının bir sonraki hedefinin Anadolu olduğu deşifre edildi. Türkiye'den 270 bin kilometrekarelik alanı sipariş haritaya dahil eden Barzani-PKK ittifakı, Irak ve Suriye'nin ardından Türkiye'ye saldırıyı planlıyor.

"EVET" KAMPANYASINDA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜ

Sözde 'bağımsız' ancak özünde iliklerine kadar İsrail-ABD eksenine bağımlı Kürdistan için 25 Eylül'de referandum düzenleyen Barzani, 'Evet' kampanyasını Türkiye'yi bölünmüş gösteren haritalar eşliğinde yaptı.

İSRAİL BAYRAĞI TAŞIYIP MARŞINI ÇALDILAR

Miting ve gösterilerde açılan İsrail bayraklarına hiçbir itirazı duyulmayan Barzani, kendisine bağlı Peşmerge güçlerinin İsrail bayrağı taşıyıp bu ülkenin ulusal marşını okumasına da ses çıkarmadı. İlanına hazırlandığı korsan devlete kadim Türk yurdu Kerkük'ü de dahil eden ve bu kenti sözde Kürdistan'ın başkenti yapmaya hazırlanan Barzani, 'büyük Kürdistan' için girişilecek 'büyük Anadolu işgali'nin de hazırlayıcısı oldu.

O HARİTA YİNE KARŞIMIZDA: BÜYÜK KÜRDİSTAN

Küresel güçlerin Sevr sonrası en büyük dayatması olarak nitelenen sürecin aslında neyi hedeflediği, referandum kampanyasında sıklıkla gördüğümüz haritalarla birlikte iyice açığa çıktı. Barzani'nin propaganda haritalarında Muş'tan Sivas'a, Diyarbakır'dan İskenderun'a uzanan paçavralar, 'büyük Kürdistan' haritası olarak başlıca propaganda malzemesi yapıldı. Türkiye'den 270 bin kilometrekarelik alanı sipariş haritaya dahil eden Barzani-PKK çetesi, Irak ve Suriye'nin ardından Anadolu'yu da işgal etmek istiyor. Irak'ın yüzde 34'lük kısmını gasp eden ve 110 bin kilometrekarelik alanda korsan devlet ilanı için oylama yapan Barzani-PKK ittifakının açgözlü haritasında 'bir sonraki adım' olarak Anadolu'daki 5 bini aşkın yerleşim yeri gösteriliyor.

BARZANİ, 90'LI YILLARDA SÖYLEMİŞTİ

Sivas, Tunceli, Adana, Gaziantep, Elazığ, Kars, Mardin, Hakkari, Hatay, Bitlis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Muş, Malatya ve Erzincan gibi illeri kapsayan harita, Irak ve Suriye'yi bölen güçlerin gözlerinin nasıl döndüğünü de resmediyor. Kuzey Irak'ın ardından Suriye kuzeyinde PKK işgalindeki bölgelerin de IKBY bölgesiyle birleştirilmesi amaçlanırken, sözkonusu 'terör koridoru' sayesinde Türkiye'nin güney coğrafyayla bağlantısı tamamıyla kesilsin isteniyor. Kerkük'ten (Irak) Lazkiye'ye (Suriye) uzanan 1450 kilometre uzunluğundaki korsan harita, Barzani tarafından aslında 20 yıl önce dillendirildi. Daha 1990'ların sonunda 'Akdeniz'e açılmayan Kürdistan'ın ölü doğacağını' söyleyen Mesud Barzani, şimdi İsrail ve ABD desteği ile bu hedefe ulaşmaya çalışıyor. Tamamı Türkiye'yi çevreleyen korsan koridor, aynı zamanda sınırda Hakkari'den İskenderun'a kadar uzanıyor. Kaynak: YeniŞafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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