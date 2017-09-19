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BARZANİ REFERANDUMA 5 KALA KAPIYI AÇIK BIRAKTI: ULUSLARARASI GARANTİ İSTİYORUZ


Barzani Referanduma 5 Kala Kapıyı Açık Bıraktı: Uluslararası Garanti İstiyoruz
Tarih : 19 Eylül 2017, 01:40
Puan Ver : Barzani Referanduma 5 Kala Kapıyı Açık Bıraktı: Uluslararası Garanti İstiyoruz(6/10)2

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ve beraberindeki heyeti Erbil'in Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda kabul etti.

REFERANDUMU GÖRÜŞTÜLER

Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani ve Fallon'un 25 Eylül'de düzenlenecek bağımsızlık referandumunu ele aldıkları ifade edildi.

"ULUSLARARASI GARANTİ VERİLMEDEN, REFERANDUM ERTELENEMEZ"

Referandumun ertelenmesi teklifine karşılık Barzani'nin ise Fallon'a şunları söylediği kaydedildi:

Diyalog da bağımsızlığa ulaşmak için bir vesiledir. Ancak şimdiye kadar sunulan teklifler bağımsızlık diyaloğu ve Bağdat'ın bağımsızlık için diyaloğa hazır olduğu garantisini içermiyor. Bu yüzden ne olduğu bilinmeden ve uluslararası garanti verilmeden sadece Bağdat ile diyaloğa geçilmesi uğruna referandum ertelenmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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