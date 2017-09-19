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BARZANİ, REFERANDUM'U ERTELEME ŞARTINI AÇIKLADI: GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF SUNUN


Barzani, Referandum'u Erteleme Şartını Açıkladı: Güçlü Bir Alternatif Sunun
Tarih : 19 Eylül 2017, 21:20
Puan Ver : Barzani, Referandum'u Erteleme Şartını Açıkladı: Güçlü Bir Alternatif Sunun(7/10)3

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Berzani, referandumun yerini tutacak bir alternatif sunulmadığı takdirde bir erteleme gerçekleştirmenin imkansız olduğunu belirtti.

"LAF OLSUN DİYE REFERANDUM YAPMIYORUZ"

Barzani, Erbil'in Soran ilçesinde katıldığı 'evet' mitingindeki konuşmasında, "Referandumu sadece 'Bakın referandum düzenliyor' diye yapmıyoruz. Referandumdan amacımız, tüm dünyaya bağımsızlık istediğimizi belirtmek içindir" dedi.

"YERİNİ TUTACAK TEKLİF SUNULURSA HİÇ SORUN DEĞİL"

Referandumun ertelenmesi konusuna değinen Barzani, "Her zaman bunu söyledik: Eğer referandumun yerini tutacak bir teklif sunulursa hiç problem değil, ancak referandum gibi bir alternatif yoksa bunun ertelenmesi imkansızdır" diye konuştu.

"SORUNUMUZ SADECE BAĞDATLA"

Sorunlarının uluslararası toplumla değil sadece Bağdat'la olduğunun altını çizen Barzani, 25 Eylül referandumunu ertelemenin ancak merkezi yönetimle referanduma denk bir anlaşma yapılmasına bağlı olduğuna dikkati çekti.

"ERBİL VE BAĞDAT ARASINDA ANLAŞMA YAPILABİLİR"

IKBY Başkanı, "Bağdat ile sorunları çözmemiz lazım. Bu da, şöyle olabilir: Erbil ve Bağdat arasında, referandumun yerini tutacak ikili bir anlaşma yapılıp ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından desteklenir ve yerine getireceğine dair garanti verilirse, o zaman referandumun alternatifi olur. Ancak size gerçeği söylemem gerekirse Bağdat bu konuda istenilen şekilde adım atmış değil." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ACI TECRÜBELERİMİZ OLDU"

Barzani, iki-üç gün içinde referandumun ertelenmesine karşılık teklifin sunulması halinde 25 Eylül'de kutlama yapacaklarını, aksi takdirde referandum için sandık başına gideceklerini söyledi.

Somut garantiler istediklerini dile getiren Barzani, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda çok acı tecrübelerimiz oldu. Sözle verilen garantilere güvenmiyoruz. Teklifin çok iyi bir dille yazılıp hiçbir ihtilafa yer verilmemesi lazım. Bağdat ile diyaloğumuz artık bütçenin gönderilmesi veya filan bakanlığın verilmesi şeklinde değil. Bu süreci geçtik. Bağımsızlık istiyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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