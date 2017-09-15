IKBY Başkanı Mesud Barzani referandumun ertelenmesine ilişkin önerileri reddettiklerini açıkladı. Barzani, "Hiç kimsenin sözünü dinlemeyin, referanduma gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"REFERANDUMDAN VAZGEÇMİYOR"

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim, referandum inadından vazgeçmiyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani, kendi yayın organı Rudaw aracılığıyla referandumu ertelemeyi reddettiğini duyurdu.

"ALTERNATİF SUNULMADI, REFERANDUMA GİDİYORUZ"

ABD, İngiltere ve BM heyetleri, dün görüştükleri Barzani'ye alternatif bir plan sunmuştu. Duhok'un Amedi ilçesinde bağımsızlık referandumuyla ilgili katıldığı etkinlikte kendisine sunulan planı değerlendiren Barzani, "Bize referandumu erteleyeceğimiz bir alternatif sunulmadı. Hiç kimsenin sözünü dinlemeyin, referanduma gidiyoruz." dedi.

Kaynak: haberinburada