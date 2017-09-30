BARZANİ YÖNETİMİ BM'YE BAŞVURDU: UÇUŞ YASAĞI KALDIRILSIN
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak yönetimi ile Birleşmiş Milletler'e Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uçuş yasağının kaldırılması çağrısında bulundu.
Dünyadan gelen bütün uyarılara rağmen 25 Eylül'de bağımsızlık referandumunu gerçekleştiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Bağdat'ın yaptırımlarına tepkili.
"UÇUŞ YASAĞI HALKI TOPLU ŞEKİLDE CEZALANDIRMAKTIR"
IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, yaptığı yazılı açıklamada siyasi bir karar olarak nitelendirdiği uçuş yasağının halkın toplu şekilde cezalandırılması anlamına geldiğini açıkladı.
"YASAK, TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK"
Merkezi hükümete, 4 yıldır uygulanan ekonomik yaptırımlara uçuş yasağını eklememe çağrısı yapan Dizayi, bu yasağın DEAŞ ile mücadele, göçmenler ve ticarete olumsuz yansımaları olacağını savundu.
"HAVALİMANLARI, IRAK KANUNLARINA BAĞLI VE DENETLENİYOR"
IKBY havalimanlarının kuruluşundan bugüne kadar Irak kanunlarına göre çalıştığını ve Irak Sivil Savunma İdaresi'nde pek çok takdir aldığını ifade eden Dizayi, Erbil ve Süleymaniye havaliamanlarının Irak hükümetine bağlı ekiplerce sürekli denetlendiğini ifade etti.
BAĞDAT İLE ERBİL ARASINDA SINIR KAPILARI VE HAVALİMANLARI SORUNU
Bağdat hükümeti geçen salı günü, bölgesel yönetime IKBY'deki gayrimeşru referandumdan dolayı Erbil ve Süleymaniye havalimanları ile kara sınır kapılarının üç gün içinde kendilerine teslim edilmesi uyarısında bulunmuştu. IKBY Bakanlar Kurulu ise 'anayasaya aykırı olduğunu' öne sürerek bu talebi reddetmişti.
UÇUŞ YASAĞI DÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
IKBY Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, son gelişmelerin ardından, askeri, diplomatik ve Birleşmiş Milletler'e ait seferler dışında tüm uluslararası uçuşların cuma yerel saatle 18.00'den sonra askıya alınacağını açıklamıştı.
Irak merkezi hükümeti de dün akşam saatlerinde "IKBY'nin kontrolündeki havalimanlarında uçuşların durduruluması kararının yürürlüğe girdiğini" duyurmuştu.
Kaynak: haberinburada
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