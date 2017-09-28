BARZANİ YÖNETİMİ'NDEN IRAK MECLİSİNE YANIT: YAPTIRIM KARARLARINIZI REDDEDİYORUZ
Referandum bitti, yankıları bitmedi. Bağdat'tan Erbil'e iletilen mesajlar aynı sertlikle karşılık buldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak meclisinin aldığı kararları reddettiğini açıkladı.
"IRAK MECLİSİNİN KARARLARI ANAYASAYA AYKIRI"
IKBY'nin başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Neçirvan Barzani'nin başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında, dün Irak Parlamentosu tarafından Erbil'in gayrimeşru referandumu sebebiyle çıkarılan kararların ele alındığı ve bunların tamamen anayasaya aykırı olduğu ifade edildi.
"SİYASİ ANLAŞMAZLIK YÜZÜNDEN HALKIN CEZALANDIRILMASI YANLIŞ"
Açıklamada, Bağdat'ın yarından itibaren tüm havalimanları ve sınır kapılarının kendilerine teslim edilmesi kararının anayasaya aykırı olduğu iddia edilerek, "Bu karar, anayasaya ve yasalara tamamen aykırıdır. Uluslararası Chicago Havacılık anlaşması, havalimanlarının siyasi anlaşmazlık nedeniyle kapatılıp, tüm halkın cezalandırılmasının yanlış olduğu hükmünü içeriyor." denildi.
BAĞDAT, REFERANDUMA KARŞI BİR DİZİ KARAR ALMIŞTI
Irak Parlamentosu, dün Başbakan Haydar el-İbadi'nin de katıldığı oturumda, IKBY'nin 25 Eylül'deki gayrimeşru referandumuna karşı bir dizi karar almıştı. Bunların başında IKBY'deki tüm havayolları ve sınır kapılarının Irak merkezi hükümetine teslim edilmesiyle Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerden Peşmerge'nin çekilip, Irak ordusunun yerleşmesi gibi kararlar yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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