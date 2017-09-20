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Barzani'den Flaş Açıklama: Referandumdan Sonra Bağdat'la Masaya Oturacağız

BARZANİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: REFERANDUMDAN SONRA BAĞDAT'LA MASAYA OTURACAĞIZ

25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili konuşan Barzani, "Maalesef bize şu ana kadar iyi bir alternatif sunulmadı. Referandumdan sonra Bağdat ile masaya oturacağız." dedi.

Tarih : 20 Eylül 2017, 17:20
Puan Ver : Barzani'den Flaş Açıklama: Referandumdan Sonra Bağdat'la Masaya Oturacağız(7/10)3

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili konuştu. Barzani, "Maalesef bize şu ana kadar iyi bir alternatif sunulmadı. Referandumdan sonra Bağdat ile masaya oturacağız." dedi.

Dünya, Irak'ın kuzeyindeki referandum krizini nefesini tutarak takip ediyor. bugün Süleymaniye kentinde kritik bir randevu vardı. Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra Süleymaniye'deki stadyumdaki gösteriye katılanlara seslenen Barzani, "Referandumdan sonra Bağdat'la masaya oturacağız. Maalesef bize şu ana kadar iyi bir alternatif sunulmadı" diye konuştu. Barzani, ayrılma görüşmelerinin bir iki yıl sürebileceğini söyledi.

BARZANİ, REFERANDUM KONUSUNDA GERİ ADIM ATMADI

Barzani daha önce de referandumun ertelenmesi veya iptali yönündeki tüm çağrıları reddetmişti. Fuad Masum, hafta sonu yaptığı açıklamada tarafları krizi diyalogla çözmeye davet etmişti.

25 Eylül'de yapılacağı ilan edilen bağımsızlık referandumu öncesi, özellikle Kerkük'te tansiyon yüksek. Peşmergelerin silahlı saldırıda bulunduğu Türkmenler, Bağdat yönetiminden şehre daha fazla polis gücü sevk etmesini istiyor.

RUSYA TAVRINI ORTAYA KOYDU

Son dönemde resmi tutumuyla ilgili bir açıklama yapmayan Rusya, bugün Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu duyurdu.

Rusya lideri Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyledi. Kremlin sözcüsü, Rusya'nın referandum sonucunu tanıyıp tanımayacağı yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, geçen ay bölgesel risklere dikkat çekmişti. Lavrov, "Kürt meselesinin şimdi Irak sınırlarının dışına taştığı göz önünde tutulursa bu durumun Irak'a komşu ülkelere de etkisi olacaktır" demişti. Rusya, iç savaş ülkesi Suriye'de iki yıldır rejimle birlikte cephede savaşıyor.

ERDOĞAN: KABUL EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM zirvesi için bulunduğu New York'ta Amerikan PBS televizyonuna bir röportaj verdi. Ankara'nın tavrını net bir şekilde çizen Erdoğan, "Bir defa şunu çok açık ve net söyleyeyim: Biz en başından beri Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduk; kimse bunu yapmıyorken bile. Bu referandum yapılmamalıdır. Orada Arap, Türkmen, Kürt hep beraber yaşıyorlar. Irak'la 350 kilometre sınır hattımız varken Türkiye olarak böyle bir referandumu nasıl kabul edebiliriz? İran da bu konuda referandumla aynı fikirde gözükmüyor. Irak federal yönetimi de aynı şekilde. Dolayısıyla siz sadece Kuzey Irak olarak tek başınıza böyle bir kararı nasıl verebilirsiniz? Bu kararı kabul etmiyoruz" dedi.

İBADİ UYARDI: KAN DÖKÜLÜR

Irak Başbakanı Haydar el İbadi de, son yaptığı açıklamada ne şimdi ne de gelecekte referandumu kabul etmeyeceklerini söyledi. İbadi, "Referandumu şimdi de gelecekte de reddediyoruz. Tek taraflı ve güç kullanarak sınırların değiştirilmesi, kan dökülmesinin kapısını açar" ifadesini kullandı.

Irak Anayasa Mahkemesi, Başbakanı İbadi'nin talebiyle referandum için durdurma kararı vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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