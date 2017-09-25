Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin sandığa gittiği saatlerde, TSK tarafından Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlenerek, teröristlere ait barınma kampları ve mühimmat depoları imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

TERÖRİSTLERİN BARINMA KAMPLARI HEDEF ALINDI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.

SİLAH VE MÜHİMMAT DEPOLARI İMHA EDİLDİ

Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.

Kaynak: haberinburada