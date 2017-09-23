BARZANİ'NİN REFERANDUMU ÖNCESİ KRİTİK TEMAS! IRAK GENELKURMAY BAŞKANI, TÜRKİYE'DE
Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi Türkiye'ye geldi. Ganimi, mevkidaşı Orgeneral Akar ile Irak'ın toprak bütünlüğü ve DEAŞ'la mücadeleyi görüşecek.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKYB) referandum tartışmaları sürerken, Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Iraklı mevkidaşı Ganimi ile Genelkurmay Karargahı'nda görüşecek.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDA TÖRENLE KARŞILANACAK
Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, Türkiye'ye geldi. Ganimi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar tarafından Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşılanacak. Orgeneral Akar ve Ganimi, karşılamanın ardından görüşmeye geçecek.
BÖLGESEL KONULAR ELE ALINACAK
İki Genelkurmay Başkanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik alınacak tedbirler ve terörle ortak mücadele konularında görüş alışverişinde bulunacak.
Kaynak: haberinburada
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