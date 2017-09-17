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BARZANİ'NİN SÖZCÜSÜ SESİNİ YÜKSELTTİ: REFERANDUM TARİHİNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK


Barzani'nin Sözcüsü Sesini Yükseltti: Referandum Tarihinde Bir Değişiklik Olmayacak
Tarih : 17 Eylül 2017, 20:50
Puan Ver : Barzani'nin Sözcüsü Sesini Yükseltti: Referandum Tarihinde Bir Değişiklik Olmayacak(9/10)5

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin karşı çıktığı bağımsızlık referandumu ile ilgili Barzani hükümetinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"BİZE DAHA İYİ BİR ALTERNATİF SUNULMADI"

Hükümeti Sözcüsü Sefin Dizayi, "Referandum kararında değişik bir şey yok. Uluslararası camia, BM, ABD, İngiltere bize 'erteleyin' diyor ancak halkın geleceği için daha iyi bir alternatif varsa değerlendirebiliriz. Ama şu an öyle bir alternatif ortaya konulmadı." dedi.

"IRAK'TA MEZHEPSEL YÖNETİM HAKKI HUKUKU ANAYASAYI İHLAL EDİYOR"

Dizayi, referandum konusunda temasların sürdüğünü belirterek, "ABD ve İngiltere ile temaslar sürüyor. Avrupa'dan gelen gidenler oluyor. Temaslar iyi noktada. Genel olarak "Bu yola neden karar verdiniz" sorusunu soruyorlar. Maalesef Irak'ta şu anda mezhepsel bir yönetim vardır. Herkesi yok sayan hakkın, hukukun ve anayasanın ihlal edildiği bir durum var. Bu yüzden bu yol seçildi" değerlendirmesinde bulundu.

"REFERANDUM TARİHİNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Söz konusu referandumun yeni bir şey olmadığına dikkati çeken Dizayi, "Dostlarımıza, komşularımıza daha fazla danışabilirdik, konuşabilirdik, olabilirdi ama şimdi deklare edilmiş, tarih belirlenmiştir, bu tarihte bir değişiklik olmayacak." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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