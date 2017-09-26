BARZANİ'YE İLK REFERANDUM TEBRİĞİ KATALONYA'DAN GELDİ
Dünyadan gelen çağrılara rağmen anayasaya aykırı referandum yapan Barzani'ye ilk tebrik geldi.
İLK TEBRİK KATALONYA'DAN!
Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Charles Puigdemont referandum dolayısıyla IKBY lideri Barzani'yi tebrik etti.
"REFERANDUMDAN BAŞARILI SONUÇ ALMA TEMENNİSİNDE BULUNDUK"
Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Puigdemont "Başkan Barzani'yi sabah telefonla arayarak Kürdistan Bölgesi referandumundan dolayı tebrik ettim. Telefonda, ikimiz de referandumdan başarılı bir sonuç alma temennisinde bulunduk " ifadelerini kullandı.
ONLAR DA İSPANYA'DAN AYRILMAK İÇİN REFERANDUMA GİDECEK
Katalonya da İspanya'dan ayrılmak için 1 Ekim tarihinde, anayasa mahkemesinin iptal kararına rağmen referanduma gitmeyi planlıyor.
Kaynak: haberinburada
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