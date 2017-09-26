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BARZANİ'YE KARŞI İTTİFAK! TÜRKİYE'NİN TATBİKATINA IRAKLI ASKERLER DE KATILDI


Barzani'ye Karşı İttifak! Türkiye'nin Tatbikatına Iraklı Askerler de Katıldı
Tarih : 26 Eylül 2017, 14:30
Puan Ver : Barzani'ye Karşı İttifak! Türkiye'nin Tatbikatına Iraklı Askerler De Katıldı(5/10)1

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tatbikatta 3'üncü safha Irak askerlerinin katılımıyla başladı. Irak askerleri, getirildikleri tatbikat alanında bulundukları yerden Türk ve Irak bayraklarıyla koşarak, tank ve diğer zırhlı araçlara bindi.

TATBİKAT 9'UNCU GÜNÜNDE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki tır parkının karşısındaki boş alanda 18 Eylül'de başlattığı tatbikat, 9'uncu gününde devam ediyor.IRAK ASKERLERİ DE KATILDI

Tatbikatta 3'üncü safha bugün Irak askerlerinin katılımıyla başladı. Irak askerleri, sabah saatlerinde alanda bulunan tank ve diğer zırhlı araçların bulundukları mevzilerden çıkarak manevra yapmasının ardından 10.00 sıralarında iki zırhlı midibüs ile konuşlandırıldıkları askeri birlikten alınarak tatbikat alanına getirilmişti. Bulundukları yerden aldıkları talimatla saat 11.00 sıralarında çıkan Irak askerleri, Türk ve Irak bayraklarıyla koşarak tank ve diğer zırhlı araçlara girdi.İKİ ÜLKENİN DE BAYRAKLARI DALGALANIYOR

Hem Türk hem de Irak bayrağının dalgalandırdığı tanka binen Irak askerinin zafer işareti yaptığı görüldü.Tatbikat alanında ilerleyen dakikalarda Türk ve Irak askerlerinin zırhlı araçlarla birlikte manevra yapması bekleniyor.

Tatbikattan diğer fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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