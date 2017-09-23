Süper Ligde Başakşehir, uzun süre 0-0 devam eden maçta uzatma dakikalarında yediği golle Gençlerbirliği'ne mağlup oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekipte skoru değiştirecek fırsatları yakalasada soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarıda başkent ekibine 3 puanı getiren golü 90+1. dakikada Skuletic kaydetti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği Süper Lig'deki ilk 3 puanını aldı ve 4 puanla 16. sıraya yükseldi. Medipol Başakşehir ise 10 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada