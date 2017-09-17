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BAŞAKŞEHİR'LE TRABZONSPOR, İSTANBUL'DA YENİŞEMEDİ: 2-2


Başakşehir'le Trabzonspor, İstanbul'da Yenişemedi: 2-2
Tarih : 17 Eylül 2017, 19:40
Puan Ver : Başakşehir'le Trabzonspor, İstanbul'da Yenişemedi: 2-2(8/10)4

Süper Lig'de 5. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Trabzonspor'un gollerini 15. dakikada penaltıdan ve 49. dakikada Burak Yılmaz atarken ev sahibi Medipol Başakşehir'in gollerini 36. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu ve 79. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

GALİBİYET DİREKTEN DÖNDÜ

Medipol Başakşehirli oyuncu Epureanu'nun 90+1. dakikada çektiği şut üst direkten dışarıya gitti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 10'a, Trabzonspor da puanını 8'e yükseltti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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