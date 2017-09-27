BAŞAKŞEHİRLİ ADEBAYOR, SAKATLIĞI NEDENİYLE BRAGA MAÇINDA YOK
Adebayor, Braga karşısında olmayacak... UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın Braga ile karşılaşacak olan Başakşehir'de Emmanuel Adebayor, Braga'ya giden kafilede yer almadı. Sakatlığı devam eden ve henüz iyileşmeyen Togolu golcü, perşembe günü oynanacak maçta sahada olmayacak.
YERİNE MEVLÜT ERDİNÇ OYNAYACAK
Adebayor'un yerine ise Mevlüt Erdinç'in forma giymesi bekleniyor. Braga'da oynanacak mücadele saat 22.05'te başlayacak ve karşılaşmayı Sloven Hakem Matej Jug yönetecek. Başakşehir, grubun ilk maçında kendi evinde Ludogorets ile karşılaşmış ve mücadeleden 0-0'lık beraberlkle ayrılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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