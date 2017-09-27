Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek

BAŞAKŞEHİRLİ ADEBAYOR, SAKATLIĞI NEDENİYLE BRAGA MAÇINDA YOK


Başakşehirli Adebayor, Sakatlığı Nedeniyle Braga Maçında Yok
Tarih : 27 Eylül 2017, 13:50
Puan Ver : Başakşehirli Adebayor, Sakatlığı Nedeniyle Braga Maçında Yok(8/10)4

Adebayor, Braga karşısında olmayacak... UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın Braga ile karşılaşacak olan Başakşehir'de Emmanuel Adebayor, Braga'ya giden kafilede yer almadı. Sakatlığı devam eden ve henüz iyileşmeyen Togolu golcü, perşembe günü oynanacak maçta sahada olmayacak.

YERİNE MEVLÜT ERDİNÇ OYNAYACAK

Adebayor'un yerine ise Mevlüt Erdinç'in forma giymesi bekleniyor. Braga'da oynanacak mücadele saat 22.05'te başlayacak ve karşılaşmayı Sloven Hakem Matej Jug yönetecek. Başakşehir, grubun ilk maçında kendi evinde Ludogorets ile karşılaşmış ve mücadeleden 0-0'lık beraberlkle ayrılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başakşehirli  Adebayor  Sakatlığı  Nedeniyle  Braga  Maçında  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER