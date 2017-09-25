BAŞBAKAN AÇIKLADI: TEOG'UN YERİNE 3 ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR
Televizyonların ortak yayınında medya temsilcilerinin TEOG'la ilgili sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Milli Eğitim Bakanlığı üç tane çözüm üretiyor." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, habertürk, TRT Haber, NTV, CNN Türk ve A Haber kanallarının ortak yayınında,medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, "TEOG kalkıyor, bu sene uygulanmayacak. Bunun yerine Milli Eğitim Bakanlığı üç tane çözüm üretiyor. Bunların artıları, eksileri çalışılıyor." açıklamasında bulundu.
"TORUNUM DEDE TEŞEKKÜR EDERİM TEOG'U KALDIRDIN" DEDİ
Başbakan Yıldırım, "1 milyon 200 bin öğrenci ve ailelerini ilgilendiren bir konu. TEOG konusu başından beri hep yanlış anlaşılıyor. TEOG bir sistem değil. Sistem değişikliği yok. Okullar, kurslar, dershaneler çocuklar bunaldı. Kimyası bozuldu. TEOG kalkınca bütün öğrenciler büyük bir bayram havasında, benim torunum da "Dede teşekkür ederim TEOG'u kaldırdın" dedi.
3 YÖNTEM ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Yıldırım, "Birinci yöntem, her lisenin kendi sınavını yapması. İkinci yöntem, ortaokul sertifikasyon sistemi. Üçüncü yöntem de ortaokul bazlı yerleştirme. Burada ağırlıklı olarak adrese dayalı kayıt sistemi, yüzde 50'si belki toplam öğrencilerin. Bir kısım okullar da ortaokul mezuniyet ortalamasını arayabilir. Bir, hiç bir şey aramayanlar var, adresi en yakın olan gidip kaydolacak. Bazı okullar diyebilir ki 'Ben ortaokul mezuniyet ortalaması' arayacağım. Bir de bazı okullar, kendi sınavını yapar, kendi sınavını yapar ama o sınavın mutlaka Bakanlığın gözetiminde olması lazım." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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