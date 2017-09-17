BAŞBAKAN, İLK ZİLİ ŞANLIURFA'DA ÇALACAK
Yarın 17 milyon öğrenci için, yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çalacak. Başbakan Yıldırım da okullarda yeni yılın açılışını Şanlıurfa'da gerçekleştirecek.
Başbakan Yıldırım, yarın Şanlıurfa'ya giderek, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışını gerçekleştirecek.
Başbakan Yıldırım, geçen yıl da eğitim ve öğretim yılı açılışını Erzincan'da yapmıştı.
17 MİLYON ÖĞRENCİ İÇİN DERS ZİLİ ÇALACAK
Yaz tatilinin ardından 17 milyonun üzerinde öğrenci ve yaklaşık 1 milyon öğretmen, yeni eğitim-öğretim yılına yarın çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. Eğitim-öğretim maratonu, 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.
2017-2018 eğitim öğretim yılında, resmi ve özel okullarda yaklaşık 17 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen ders başı yapacak.
OKULLAR 8 HAZİRAN'DA KAPANACAK
Yarın başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Ocak 2018'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak-2 Şubat tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 8 Haziran 2018'de tamamlanacak.
Kaynak: haberinburada
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