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BAŞBAKAN, İZMİR'DE ALSANCAK, GÖZTEPE VE KARŞIYAKA STATLARININ TEMELİNİ ATTI


Başbakan, İzmir'de Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka Statlarının Temelini Attı
Tarih : 09 Eylül 2017, 12:50
Puan Ver : Başbakan, İzmir'de Alsancak, Göztepe Ve Karşıyaka Statlarının Temelini Attı(9/10)5

Güçlü Ekonomi, Güçlü İzmir, Güçlü Türkiye Zirvesi Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile Torbalı'da gerçekleştirildi. İzmir'e 3 yeni stadyumun temelini Başbakan Binali Yıldırım attı.

"Kurtuluş gününde İzmir'de 3 stat birden... 400 milyon lira helali hoş olsun" diyen Yıldırım, sıradaki projelere de değindi.

MALİYET 400 MİLYON LİRA

Statların kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Yıldırım, "İzmir Türk sporunda çok önemli bir yere sahip. Geçmişte Türk futbolunda başarılarıyla destanlar yazan kulüpler için çok önemli bir gün. Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temellerini attık. Göz Göz Göztepe, Kaf Kaf Karşıyaka, Büyük Altay ve Altınordu Kulüpleri başta olmak üzere İzmir'in güzide kulüpleri ve taraftarlarına bu 3 stadı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Statları çok kısa sürede tamamlayarak, açılışını yapacağız ve taraftarlara kazandıracağız. Statların toplam maliyeti 400 milyon lira. Süre için pazarlığı başbakanımız yapacak. Yan tarafta gençlik merkezimizi de kazandırıyoruz." dedi.

ÜÇ STAT DA UEFA STANDARDINDA OLACAK

Statların UEFA standardında olacağını açıklayan Başbakan, "Temelini atacağımız üç stadyum UEFA standartlarında olacak. Yapılan iyileştirme çalıştırmalarının yeterli olmadığını gördük. Başta can güvenliği olmak üzere alınan tedbirlerin sonucu yeniden stadyumları yapmaya karar verdik. Alsancak Stadyumu Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir, Göztepe, Karşıyaka Stadyumları ise TOKİ VE Gençlik Spor Bakanlığımızın işbirliği ile yapılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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