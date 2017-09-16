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BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ, SAKARYA STADINA 27 EYLÜL'DE KAVUŞUYOR


Başbakan Talimat Verdi, Sakarya Stadına 27 Eylül'de Kavuşuyor
Tarih : 16 Eylül 2017, 16:20
Puan Ver : Başbakan Talimat Verdi, Sakarya Stadına 27 Eylül'de Kavuşuyor(7/10)3

Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayarak, Sakarya'da yapımı devam eden stadyumun 27 Eylül'e yetiştirilmesi talimatı verdi.

Sakaryaspor, yapımı devam eden stadın yeni sezonun başına yetişmemesi sebebiyle evindeki ilk maçı Karşıyaka ile Gebze'de oynadı. Başbakan Binali Yıldırım ise yeni stadın Sakaryaspor'un evinde oynayacağı 27 Eylül'deki ilk maça yetiştirilmesi talimatını verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı arayan Başbakan Binali Yıldırım'ın, çalışmaların bir an önce tamamlanması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

28 BİN KİŞİLİK OLACAK

Sakarya-Karasu yolunda, şehir merkezine yakın bir konuma inşa edilen Yeni Sakarya Stadyumu, 136 bin metrekare imar alanından oluşuyor. Toplam 28 bin 154 koltuk kapasitesine sahip olacak stadyumda 19 adet loca, 16 asansör, 160'ı kapalı olmak üzere bin 445 kapasiteli otopark ve 15 araçlık otobüs parkı yer alıyor. Süper lig ve UEFA standartlarındaki stadyumun, sadece maçlarda aktif olan bir tesis değil, sürekli olarak etkinliklerle canlı tutulan aktivite alanı olması hedefleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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