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BAŞBAKAN, TEOG'UN YERİNE GELECEK YENİ SİSTEMİ ANLATTI: SINAV TEST OLMAYACAK


Başbakan, TEOG'un Yerine Gelecek Yeni Sistemi Anlattı: Sınav Test Olmayacak
Tarih : 29 Eylül 2017, 14:10
Puan Ver : Başbakan, Teog'un Yerine Gelecek Yeni Sistemi Anlattı: Sınav Test Olmayacak(8/10)4

Troia Kültür Merkezi'nde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademik yılı açılışı ve fahri doktora tevcih töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'ın kalkmasının ardından liseye girişte uygulanacak olan yeni sistemin detaylarını açıkladı. Başbakan Yıldırım, "Her yılın başarı ortalaması alınacak. Öğrencinin ilgi alanları tespit edilecek. Buna katkı sağlayacak bir sınav yapılacak." dedi.

İşte Başbakan'ın konuşmasının o kısmı:

"SINAV TEST OLMAYACAK, AÇIK UÇLU SORU SORULACAK"

"Bugün mezun olanların sayısı ile üniversitelerimizin kontenjan miktarı aynı. Üniversiteye girişin sınav stresinin azaltılması lazım. Çünkü ihtiyaç yok. Mezun olan sayısı da aynı, üniversitelerin sunduğu kontenjan da aynı. Sorun nerede? Herkes 18 Mart'a gitmek isterse o zaman sorun başlıyor. Onun da yolu, 1 sınava kaderi bağlamak yerine, bütün kademelerde öğrencinin kabiliyetine, başarısına göre hazırlanması. Bunu şimdi TEOG'da yapıyoruz. TEOG neden değişiyor? TEOG'un ne olduğunu bilmeden konuşuyor, koca koca unvanları var. TEOG 8. sınıfın ilk ve ikinci sömestrdeki sınavın sorumlu tutulmasıdır. Öğrencinin kaderini bir sınava bağlamayalım. Ortaokuldaki öğrencinin liseye hazırlanması lazım. Nereye gidecekse ikinci dört yılda şekillenmesi lazım. Yeni uygulama bunu getiriyor. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor. 5-6-7-8. sınıf. Ayrıca derslerdeki ilgisi ne tarafa gidiyor? Buralar izleniyor, buna belirli bir oranda da katkı yapan yine 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları da soru bankasından geliyor. Burada elde edilen sonuç 4 yılın sonucu ile birleştiriliyor bir mezuniyet puanı ortaya çıkıyor, sonuca göre öğrenci yerleştiriliyor. Sınav test olmayacak, açık uçlu soru sorulacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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