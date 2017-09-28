Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı

Başbakan, Türkiye'nin Kuzey Irak Kararını Açıkladı: Muhatabımız Bağdat olacak

BAŞBAKAN, TÜRKİYE'NİN KUZEY IRAK KARARINI AÇIKLADI: MUHATABIMIZ BAĞDAT OLACAK

Irak hükümetinin kararlarına göre adımlar atılacağını belirten Başbakan Yıldırım, "Bütün ekonomik faaliyetlerde muhatabımız Bağdat olacak." diye konuştu.

Tarih : 28 Eylül 2017, 13:30
Puan Ver : Başbakan, Türkiye'nin Kuzey Irak Kararını Açıkladı: Muhatabımız Bağdat Olacak(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım, Çorum'da Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu'nda konuştu. Kuzey Irak referandumuyla ilgili olarak açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Adımlarımızı Irak hükümetinin kararlarına göre atacağız. Bütün ekonomik faaliyetlerde muhatabımız Bağdat olacak" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"IRAK HÜKÜMETİNE GÖRE ADIM ATACAĞIZ"

Adımlarımızı Irak hükümetinin kararlarına göre atacağız. Bütün ekonomik faaliyetlerde muhatabımız Bağdat olacak. Sınırlarımız içinde veya dışında milli güvenliğimize yönelik bir tehdit olursa karşılığını en sert şekilde veririz.

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

PKK, DEAŞ ve FETÖ ile çok etkin ve başarılı bir şekilde mücadele ediyoruz. Bugün Suriye'nin kuzeyinde peydah olan, renk değiştirmiş olan ama içindeki ruh PKK ile aynı olan yeni bir terör örgütü dost bildiğimiz ülkelerin desteği ile orada yeşermeye başladı. Bunun da gereğini yaparız. DEAŞ'la mücadeleyi gerçek anlamda yapan ülke Türkiye. Dünya, DEAŞ'la nasıl mücadele edileceğini anlamak istiyorsa gelsin Türkiye'ye baksın.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başbakan  Türkiye  Nin  Kuzey  Irak  Kararını  Açıkladı  Muhatabımız  Bağdat  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER