BAŞBAKAN, TÜRKİYE'NİN KUZEY IRAK KARARINI AÇIKLADI: MUHATABIMIZ BAĞDAT OLACAK
Irak hükümetinin kararlarına göre adımlar atılacağını belirten Başbakan Yıldırım, "Bütün ekonomik faaliyetlerde muhatabımız Bağdat olacak." diye konuştu.
Başbakan Binali Yıldırım, Çorum'da Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu'nda konuştu. Kuzey Irak referandumuyla ilgili olarak açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Adımlarımızı Irak hükümetinin kararlarına göre atacağız. Bütün ekonomik faaliyetlerde muhatabımız Bağdat olacak" dedi.
Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;
"IRAK HÜKÜMETİNE GÖRE ADIM ATACAĞIZ"
Adımlarımızı Irak hükümetinin kararlarına göre atacağız. Bütün ekonomik faaliyetlerde muhatabımız Bağdat olacak. Sınırlarımız içinde veya dışında milli güvenliğimize yönelik bir tehdit olursa karşılığını en sert şekilde veririz.
"GEREĞİNİ YAPARIZ"
PKK, DEAŞ ve FETÖ ile çok etkin ve başarılı bir şekilde mücadele ediyoruz. Bugün Suriye'nin kuzeyinde peydah olan, renk değiştirmiş olan ama içindeki ruh PKK ile aynı olan yeni bir terör örgütü dost bildiğimiz ülkelerin desteği ile orada yeşermeye başladı. Bunun da gereğini yaparız. DEAŞ'la mücadeleyi gerçek anlamda yapan ülke Türkiye. Dünya, DEAŞ'la nasıl mücadele edileceğini anlamak istiyorsa gelsin Türkiye'ye baksın.
Kaynak: haberinburada
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