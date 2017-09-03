Bayram tatili dolayısıyla Ayvalık adaları turlarına yoğun ilgi devam ederken, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da tekne turu yaparak Ayvalık koylarını gezdi.

Ayvalık ilçesindeki ada turları 10 günlük Kurban Bayramı tatili bereketi yaşadı. On binlerce yerli ve yabancı turist adalara akın etti. Başbakan Yardımıcısı Fikri Işık'da tekne ile Ayvalık sahillerine açılarak koyları gezdi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DOĞAL PARKI

Türkiye'nin coğrafi olarak en büyük doğal parkı konumundaki Ayvalık adaları Tabiat Parkı bünyesindeki irili ufaklı 22 adaya yönelik geziler; turizm sezonu süresince; her gün saat 11.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Günü birlik turlarda Ayvalık'ın bakir adaları; Maden, İncirli, Kara Ada, Güneş Adası, Çıplak Ada, Melina, Ortunç Koyu, Pınar adasının adeta birer akvaryum görünümündeki koylarında denize girebilme fırsatı bulan tatilciler, Ayvalık'ın kendine has papalina ya da sardalya balığı, salata ve karpuzdan oluşan öğle yemeği ikramıyla doyasıya karınlarını doyurabiliyor.

AYVALIK ADALARINA AKIN ETTİLER

Ayvalık Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi'nin 18 adet; ilçenin denizcililik turizminin mimarları Eşref, Fatih, Ali, Ahmet Jale'ye ait 17 adet olmak üzere Sarımsaklı ve Cunda Adası'nda turlara çıkan girişimcilere ait toplam 60 civarındaki irili ufaklı 60 ile 450 kişilik yolcu kapasiteli gezi teknelerinde 40 lira karşılığında bu eşsiz seyahate çıkmak isteyen tatilcilerin bu bayram Ayvalık Adalarına adeta akın ettiği öğrenildi.

Her yıl yaz sezonlarında günlük ortalama 3 ile 4 bin kişinin adalara götürülmesine karşın bu yıl sadece Kurban Bayramı ikinci gününde 5 binin üzerinde tatilcinin adalar turuna katıldığı belirtildi.

"BAYRAM TATİLİ, TURİZMCİLERE CAN SİMİDİ OLDU"

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık'ta ilk kez adalar turu sektörünü başlatmasıyla tanınan Eşref Jale, "Bu yıl 10 günlük Kurban Bayramı tatili turizmciler için adeta can simidi oldu. Bu bayram gezi teknelerimizdeki doluluk oranı ziyadesiyle çok fazla. Ayvalık çok kalabalık. İyi iş yaptık. Her şey çok güzel. İnşallah devamı gelir" dedi.

Düzenledikleri turlarda öğle yemeği olarak balık verdiklerini kaydeden Jale, "Bu yemeklerde sınır yok. Her misafirimiz doyasıya kadar balık yiyebiliyor. Mevsim meyveleri ikram ediyoruz. Kişi başı 40 lira olan turlarımızda, 12 yaşındaki çocuklardan yarım bile bedeli alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram öncesinde gezi turlarından hiç memnun olmadıklarını belirten Eşref Jale, "Bayram öncesinde talep çok kötüydü. Ama bu bayram bizim moralimizi yükseltti" diye konuştu.

BAKAN FİKRİ IŞIK DA AYVALIK TURUNA ÇIKTI

Öte yandan, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk günlerinde ailesiyle birlikte Ayvalık'a gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da kiraladığı bir gezi teknesiyle Ayvalık'ın masmavi koylarında, adalar turunun keyfini çıkaranlar arasındaydı.

Kaynak: haberinburada