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başbakan yardımcısı kaynak tan darbecileri iade etmeyen ...

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK TAN DARBECİLERİ İADE ETMEYEN ...

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Yunanistan'a sığınan darbeci askerlerin Türkiye'ye iade edilmemesi yönündeki karara büyük tepki gösterdi.

Tarih : 28 Ocak 2017, 13:40
Puan Ver : Başbakan Yardımcısı Kaynak Tan Darbecileri İade Etmeyen ...(10/10)8


Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Yunanistan'a sığınan darbeci askerlerin Türkiye'ye iade edilmemesi yönündeki karara büyük tepki gösterdi. Kaynak, "Demokrasisinin, insan haklarının, özgürlük ve hukuk devleti üzerine inşa edildiği söylenen Avrupa Birliği'nin utanç günüdür. Yunanistan'ın utanç günüdür, yüz karası bir günüdür" dedi.



AK Parti Dulkadiroğlu yeni ilçe binasının ziyaret eden ve ilçe danışma toplantısında vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Kaynak, darbecileri iadesini reddeden Yunanistan başta olmak üzere Avrupa Birliği'ni eleştirdi.



Kahramanmaraş milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşların katıldığı toplantıda konuşan Veysi Kaynak, "Vahim bir karara hep beraber şahit olduk. Darbeye katıldığı bizzat belli olan ve milletin helikopteriyle Yunanistan'a sığınan 8 darbeciyi hatırlarsanız hemen o gün ya da ertesi gün Yunanistan Başbakanı Çipras açıklama yapmıştı. 'Bir an önce iade etmek istiyoruz' demişti. Ardından helikopterimizi gönderdiler. Ama bunun için 'o işin formalitesinin tamamlanması gerekiyor ve yargı kararı alacağız' demiş. Demokrasisinin, insan haklarının, özgürlük ve hukuk devleti üzerine inşa edildiği söylenen Avrupa Birliği'nin utanç günüdür. Yunanistan'ın utanç günüdür, yüz karası bir günüdür. Bunlar banka soyguncusu, gangster falan değil bunlar milletin iradesini çalmaya gelmiş, milletin seçtiği Cumhurbaşkanının, başbakanının canına kast etmiş, milletin üzerine uçaklarla bombalar roketler yağdırmış kişilerdir. 18 yaşındaki bir genç kızın tank ateşiyle kafası kopmuş ve külliyenin çatısındaysa buna insan haklarının, hukukun üstünlüğünün demokrasinin mabedi sayılan Avrupa Birliği'nin dönüm bir bakması lazım. ve dün Yunanistan maalesef bu ayıbı işledi" dedi.



 



kaynak:haberler








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