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BAŞBAKAN YILDIRIM, BARZANİ'YE ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ: IRAK DA TATBİKATA KATILACAK


Başbakan Yıldırım, Barzani'ye Aba Altından Sopa Gösterdi: Irak da Tatbikata Katılacak
Tarih : 25 Eylül 2017, 12:50
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, Barzani'ye Aba Altından Sopa Gösterdi: Irak Da Tatbikata Katılacak(8/10)4

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumu için önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, sınırdaki tatbikata Irak ordusunun da katlacağını duyurdu.

"TÜRKMEN KIYIMI YAPILIRSA DUYARSIZ KALMAYIZ"

Türkmenlerle ilgili endişelerini de dile getiren Yıldırım, "Diyelim ki hudut kapısından Bağdat'a geçiş yapacağız, buna karşı bir engelleme, bir sıkıntı oluşursa tabii ki biz gerekli güvenlik tedbirlerini almak zorundayız. Bunu da Irak Merkezi Hükümetinin koordinasyonuyla yapacağız. Eğer Türkmenlere karşı orada büyük bir kıyım, yok etme hareketi bu vesileyle tekrar başlatılırsa buna da duyarsız kalmamızı kimse beklemesin."

"SINIRDAKİ TATBİKATA IRAK DA KATILMA KARARI ALDI"

İşte Binali Yıldırım'ın konuyla ilgili sözleri:

"Artık bu kadar, bunlar yaşandıktan sonra Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin gördükleri izolasyona rağmen, iyi niyet ve gayretin bundan sonra devam etmesi söz konusu değil. Bu işte inat edenler aslında kendi halklarının geleceğini karartıyorlar. Vatandaşlarımıza uyarılar da yaptık. Sınırdaki tatbikata Irak da katılma kararı aldı. Başka yapılacak işler de var. Detayları burada söylememe gerek yok. Bugünlerde Genelkurmay Başkanımız Tahran'a bir ziyeret yapacak. Cumhurbaşkanımızın da Tahran'a ziyareti var. İran, Türkiye, Irak bu krizin büyümeden çözülmesi yönünde bütün gayretimizi göstereceğiz"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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