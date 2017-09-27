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Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile Görüştü

BAŞBAKAN YILDIRIM, IRAK BAŞBAKANI İBADİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki tartışmalı referandumun ardından Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüştü.

Tarih : 27 Eylül 2017, 23:40
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi İle Görüştü(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe'deki kritik güvenlik zirvesi öncesinde Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüştü.

GAYRİMEŞRU REFERANDUM VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye-Irak arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular gündeme geldi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen gayrimeşru referandum bağlamındaki gelişmeler ele alındı.

REFERANDUMUN RESMİ SONUÇLARI BU AKŞAM AÇIKLANDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından açıklanan resmi referandum sonuçlarına göre oy kullanan kişilerin yüzde 92.73'ü 'evet' oyu kullandı. Hayır oyu verenlerin oranı ise yüzde 7.27 oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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