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BAŞBAKAN YILDIRIM, IRAK BAŞBAKANI İBADİ İLE TELEFONDA REFERANDUMU KONUŞTU


Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi İle Telefonda Referandumu Konuştu
Tarih : 15 Eylül 2017, 20:20
Puan Ver : Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi İle Telefonda Referandumu Konuştu(6/10)2

Başbakan Binali yıldırım, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun engellenmesi için Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile bir telefon görüşmesi yaptı.

"ERBİL'İN KARARI YANLIŞ"

Yıldırım, bağımsızlık referandumu düzenleme kararının baştan sona yanlış bir adım olduğunu ve yol yakınken bu girişimden vazgeçilmesi için beraber çalışılması gerektiğini ifade etti.

İBADİ: KARARI TANIMAYACAĞIZ

İbadi de, referandumun Irak anayasasına aykırı olduğunu söyleyerek "Kararın çıkmaması için her şeyi yapacağız" dedi.

İbadi ayrıca referandumun engellenememesi, durumunda, çıkan kararı da tanımayacaklarını söyledi.

İki lider, referandum kararından vazgeçilmesi için birlikte çaba gösterme kararı aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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