BAŞBAKAN YILDIRIM, IRAK BAŞBAKANI İBADİ İLE TELEFONDA REFERANDUMU KONUŞTU
Başbakan Binali yıldırım, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun engellenmesi için Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile bir telefon görüşmesi yaptı.
"ERBİL'İN KARARI YANLIŞ"
Yıldırım, bağımsızlık referandumu düzenleme kararının baştan sona yanlış bir adım olduğunu ve yol yakınken bu girişimden vazgeçilmesi için beraber çalışılması gerektiğini ifade etti.
İBADİ: KARARI TANIMAYACAĞIZ
İbadi de, referandumun Irak anayasasına aykırı olduğunu söyleyerek "Kararın çıkmaması için her şeyi yapacağız" dedi.
İbadi ayrıca referandumun engellenememesi, durumunda, çıkan kararı da tanımayacaklarını söyledi.
İki lider, referandum kararından vazgeçilmesi için birlikte çaba gösterme kararı aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar