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Başbakan Yıldırım: Irak, İran ve Türkiye Ortak Toplantı Yapacak

BAŞBAKAN YILDIRIM: IRAK, İRAN VE TÜRKİYE ORTAK TOPLANTI YAPACAK

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'taki tartışmalı referandum sonrası İran ve Irak ile ortak toplantı yapılacağını söyledi.

Tarih : 30 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Başbakan Yıldırım: Irak, İran Ve Türkiye Ortak Toplantı Yapacak(8/10)4

Kocaeli'de AK Parti ilçe kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'ta gelişmelerle ilgili, "Irak, İran ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için çalışıyoruz. Bu bölgede Türkiye'ye rağmen bir operasyon yapmak mümkün değildir. Nasıl Fırat Kalkanı'nda gereken cevabı verdiyse şartlar ve zemin oluştuğunda aynı cevabı verecektir." dedi.

"ORADA SADECE KÜRT KARDEŞLERİMİZ YAŞAMIYOR"

Başbakan Binali Yıldırım, Hasan Gemici spor Salonu'nda Ak Parti İzmit 4. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Yıldırım, "Orada sadece Kürt kardeşlerimiz yaşamıyor, daha birçok etnik gruptan birlikte yaşayanlar. Bunların fikri alınmadan, bir inatla, bir ihtirasla, bir siyasi ikbal adına burada ateşle oynayan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur." diyerek IKYB'ye yüklendi.

İRAN, İRAK VE TÜRKİYE'DEN ORTAK TOPLANTI

Başbakan Yıldırım, IKBY'deki gayrimeşru referandumla ilgili "Şunu herkes bilmelidir; Türkiye'nin güney sınırlarında olabilecek bir statü değişikliği, bir yapay devlet oluşturma çabası Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Türkiye, milli güvenlik meselesi konu olduğunda her türlü hareketi, ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan bütün haklarını kullanmakta asla tereddüt etmeyecektir. Bu bağlamda bölgeye yönelik bundan sonraki bütün ilişkilerimiz Irak merkezi hükümetiyle yani Bağdat ile yönetilecektir. İran, Irak ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için koordinasyon içinde çalışıyoruz." dedi.

"GEREKEN CEVABI VERİRİZ"

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölgede Türkiye'ye rağmen bir operasyon yapmak mümkün değildir. Nasıl Fırat Kalkanı'nda gereken cevabı verdiyse şartlar ve zemin oluştuğunda aynı cevabı verecektir. "

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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