Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili konuştu.

"ÜLKEMİZ İÇİN GÜVENLİK MESELESİ, GEREKEN ADIMLAR ATILACAK"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlemeyi planladığı referandumun ülkemiz için bir "ulusal güvenlik" meselesi olduğunu belirten Yıldırım "Bu konuda gereken her türlü adım ve adımları atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Kaynak: haberinburada