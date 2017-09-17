Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi

BAŞBAKAN YILDIRIM NOKTAYI KOYDU: REFERANDUMA KARŞI GEREKEN ADIMLAR ATILACAK!


Başbakan Yıldırım noktayı koydu: Referanduma karşı gereken adımlar atılacak!
Tarih : 17 Eylül 2017, 01:00
Puan Ver : Başbakan Yıldırım Noktayı Koydu: Referanduma Karşı Gereken Adımlar Atılacak!(8/10)4

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili konuştu.



"ÜLKEMİZ İÇİN GÜVENLİK MESELESİ, GEREKEN ADIMLAR ATILACAK"



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlemeyi planladığı referandumun ülkemiz için bir "ulusal güvenlik" meselesi olduğunu belirten Yıldırım "Bu konuda gereken her türlü adım ve adımları atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın." dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başbakan  Yıldırım  Noktayı  Koydu  Referanduma  Karşı  Gereken  Adımlar  Atılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER