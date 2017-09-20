Kuzey Irak'a operasyon konusunun tartışıldığı bugünlerde Başbakan Binali Yıldırım, ordunun zirvesini ağırlayacak. Başbakan Binali Yıldırım bugün kuvvet komutanlarıyla bir araya gelecek.

KOMUTANLARI ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE AĞIRLAYACAK

Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, bugün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri· Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

Kaynak: haberinburada