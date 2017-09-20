BAŞBAKAN YILDIRIM, OPERASYON AREFESİNDE KUVVET KOMUTANLARIYLA GÖRÜŞECEK
Kuzey Irak'a operasyon konusunun tartışıldığı bugünlerde Başbakan Binali Yıldırım, ordunun zirvesini ağırlayacak. Başbakan Binali Yıldırım bugün kuvvet komutanlarıyla bir araya gelecek.
KOMUTANLARI ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE AĞIRLAYACAK
Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, bugün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri· Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Kaynak: haberinburada
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