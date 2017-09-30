Kocaeli'de iş dünyası ve STK temsilcilerine hitap eden Başbakan Binali Yıldırım zam haberleri ile ilgili olarak "Ülkenin ihtiyaçları ve gerçekleri ortadaysa bazı tedbirleri almak gerekiyor. 2019'a daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Kocaeli'de iş dünyası ve STK temsilcilerine hitap etti.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye bulunduğu konum itibari ile dünyanın merkezindedir.

Dünyada son 10 senede 10 büyük proje var bunun 5'i Türkiye'de. Bunları küçümsemeyin, Yavuz Sultan Selim Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Yeni havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli.

Dünya kaynıyor. Biz bu kaynamanın merkezindeyiz. Ülkemizi istikrar içinde tutmak için, referandumu durup dururken yapmadık. 15 Temmuz'u yaşadık. Türkiye bölgesinde güçlü olmalı. 16 Nisan'da verdiğiniz karar bu anlama geliyor. Vatandaşı iktidarı sandıkta belirleyecek 5 yıl boyunca tüm işleri o iktidar görecek. Zaman kaybı olmayacak, Türkiye'nin bölünme riski ortadan kalkacak. İstikrar ve sürekli iktidar.

' 'KOCAELİ'YE MODERN BİR HASTANE YAPIYORUZ"

Kocaeli'nin faal 13 tane OSB'si ve 100 bin üzerinde çalışanı var. Bu kadar üretken şehrin 35 tane limanı var. Buraya modern bir hastane yapıyoruz. 3 bin dönüm üzerinde bilişim vadisi yapılıyor.

"İLAVE KAYNAĞA İHTİYACIMIZ VAR"

Son bir yıldan itibaren savunma sanayinde çok ciddi gelişmeler sağladık, çok ciddi ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak ve savunma sanayinde yetkinliğimizi artırmak için ilave kaynağa ihtiyacımız var. Bunun bir kısmını kamuda tasarruf ederek, kamudaki bazı harcama önceliklerini yeniden gözden geçirerek sağlayacağız, bir kısmını da doğrusu tabii vergi artışı gibi yollarla karşılamış olacağız. 2018; 2015'te turizmdeki kayıplarımız, 2016'daki kayıplarımız, darbe dolayısıyla yaşadıklarımızın birikimidir. 2018, zor bir yıl olacak. O zorluktan hasar almadan çıkabilmek için bazı tedbirleri almak zorundaydık, bu tedbirleri alıyoruz ama 2019 ve sonrası için daha güçlü şekilde gireceğiz ve büyük hedeflere emin adımlarla yürüyeceğiz.

"2023'E ODAKLANIN"

Benim sizden istediğim, geleceğe bakın. 2023'e odaklanın. İşinizi aşınızı büyütmek demek ülkeyi büyütmek demek. Sizin yaptıklarınız büyüyor Türkiye bir basamak daha yukarı çıkıyor.

2019'dan itibaren işsizliği ve enflasyonu düşüreceğiz, büyümeyi artıracağız. Bu zorlukları hep birlikte başarmış olacağız.

Kaynak: haberinburada