Başbakan Binali Yıldırım,Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Başbakan Yıldırım ziyaret sonrası yaptığı açıklamada taşeron işçilere kadro ile ilgili çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

"BU KONUYU GÜNDEMDEN ÇIKARACAĞIZ"

Başbakan Yıldırım ziyarette taşeron konusunu da konuştuklarını anlattı. Yıldırım, "Bu konuyu gündemden çıkaracağız. Çalışmalar çeşitli alternatifler dikkate alınarak tamamlanmak üzere. Buradaki son tarih bu yıl çıkmadan bu şe noktayı koymak" dedi.

KAMUDA ÇALIŞAN TAŞERONA KADRO VERİLMESİ İLE İLGİLİ NELER OLMUŞTU?

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, taşerona kadro düzenlemesinin yıl sonuna kadar biteceğini söylemişti. Sarıeroğlu, "Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız" diye konuşmuştu.

Kaynak: haberinburada