Başbakan Binali Yıldırım, habertürk, TRT Haber, NTV, CNN Türk ve A Haber kanallarının ortak yayınında,medya temsilcilerinin sorularını yanıtlıyor. Başbakan'a canlı yayında Kadir Topbaş'ın istifası ve yerine gelecek isim soruldu.

"TOPBAŞ İSTİFA ETTİ Mİ, ETTİRİLDİ Mİ?" SORUSU

Gazeteci Veyis Ateş, "Topbaş istifa etti mi, ettirildi mi?" sorusu üzerine "Toplantıdaydım, "Kadir Topbaş istifa etti" diye bilgi geldi ama orada "istifa ettirildim" diye bir şey mi dedi? İstifa ettikten sonra da önce de görüştük. İstifa edeceği konusunda bana bilgi verdi sadece." yanıtını verdi.

"YERİNE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BİRİ GELİR"

Başbakan'ın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerine ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen. Bu hafta sonunda doluyor süre, 10 günlük süre istifadan itibaren. 28 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplanacak, seçim yapacak, bir arkadaşımız görevi, boşalan koltuğu doldurmuş olacak. Muhtemelen ilçe belediye başkanı."

Kaynak: haberinburada